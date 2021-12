Suspeitos de assalto escondem roupas roubadas dentro de cemitério em Eunápolis

Alexandre Silva Pereira, de 27 anos, e Arthur Souza Gomes, 18, foram presos, durante a semana, suspeitos de assaltar uma loja de roupas em Eunápolis (distante a 663 km de Salvador). Um terceiro suspeito, Thiago de Jesus Carinhanha, foi identificado pelas câmeras de segurança e está foragido.

Segundo informações do Radar 64, o crime aconteceu na última terça-feira, 23. O fato inusitado foi o local que a dupla escolheu para esconder parte da mercadoria, uma bermuda e 19 camisas: em um cemitério.

Alexandre foi detido na quinta, 25, na oficina mecânica que trabalha e informou o paradeiro das roupas. No entanto, ele negou participação. Já Arthur, detido na sexta, 26, confirmou o envolvimento do comparsa. Os itens roubados foram recuperados pela

Durante as buscas, foram achadas nove camisas no guarda-roupa da irmã de Arthur. Outras quatro estavam em uma sepultura do cemitério da Consolação, que fica próximo à residência do suspeito. Arthur responderá por furto qualificado e Alexandre por receptação.

