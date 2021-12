Suspeitos de assalto a posto de combustível são presos

Alexandre Mascarenhas de Jesus, 20 anos, e Carlos Cleber Santana dos Santos, 31, suspeitos de envolvimento em um assalto a um posto de combustível na segunda-feira, 9, em Governador Mangabeira, foram presos na manhã desta terça-feira, 10, por policiais da 27ª Companhia Independente de Polícia Militar.

“Nos deslocamos para a região do posto e conseguimos encontrar a dupla que confessou o crime. Eles também informaram a participação de três nomes: ‘Gordinho’, ‘Boi’, e uma funcionária do posto que ainda não foram encontrados”, contou o subcomandante da 27ª CIPM, capitão Denis Anderson Barbosa.

Com eles foram encontrados um revólver calibre 32 com cinco munições e a quantia de R$ 4.295, provenientes do assalto.

A dupla foi encaminhada para a Delegacia Territorial de Cabaceiras do Paraguaçu, onde foi autuada. Em investigação, a delegada titular da unidade Ana Neide dos Anjos informou que há outras denúncias sobre práticas de roubos e que serão investigadas pela Delegacia Territorial de Mangabeira.

