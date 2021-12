Suspeitos de assalto a banco morrem em confronto com a polícia

Dois homens suspeitos de integrar uma quadrilha de assaltos a banco morreram na noite desta quinta-feira, 17, depois de um confronto com policiais militares no município de Central (a 510 quilômetros de Salvador). Diego Souza Landino, 30 anos, e Renan Lopes Carvalho, 41 anos, estavam em bairros diferentes da cidade.

Eles foram localizados após investigações sobre um possível ataque a um banco na região. Segundo a polícia, os dois teriam reagido às abordagens. Na ação, foram apreendidos um tubo com emulsão explosiva, dois revólveres calibre 38, além de munições, capuz e roupa camuflada.

Conforme as investigações, Landino seria comparsa dos irmãos Roberto e Robério, mortos em 2016 após um roubo a banco na cidade de Santa Rita de Cássia, no interior da Bahia. O suspeito também tem passagem pela polícia por tráfico de drogas. Já Carvalho foi condenado em 2008 por tráfico e é investigado por roubos a banco no Piauí.

