Suspeitos de assalto a banco em Mucugê são mortos pela PM

Quatro homens morreram e dois foram detidos durante operação conjunta das polícias Civil e Militar de Salvador e Irecê na madrugada deste sábado, 9, no povoado de Cafarnaum (a 430km de Salvador). A ação teve o objetivo de localizar os envolvidos no assalto ao Banco do Brasil de Mucugê na última quarta-feira, 6.

Segundo o Coordenador Regional da 14ª Coorpin, Clériston Jambeiro, os suspeitos estariam escondidos no povoado. Durante a abordagem policial, os criminosos reagiram e quatro deles acabaram morrendo na troca de tiros. Outros dois foram detidos.

Ainda de acordo com Jambeiro, não há confirmação de que os mortos tenham sido de fato autores do assalto ao banco de Mucugê. A operação deve ser concluída neste domingo, 10.

Outras informações devem ser divulgadas nesta segunda-feira, 11, após a conclusão das investigações.

Relembre o caso

Um assalto à agência do Banco do Brasil (BB) de Mucugê, na Chapada Diamantina (a 449 quilômetros de Salvador), deixou uma pessoa morta e outras duas feridas na manhã desta quarta-feira, 6.

Cerca de oito homens, a bordo de um Ford Fiesta hatch, de cor prata, e uma picape Saveiro preta, invadiram o banco atirando para o alto e quebraram vidraças e portas giratórias. Os bandidos fugiram da cidade levando seis reféns, que foram liberados horas depois na zona rural do município.

