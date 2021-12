Suspeitos de assaltar frigorífico morrem em confronto com a polícia

Dois homens suspeitos de participar de assalto a um frigorífico seguido de sequestro morreram durante confronto com a polícia na manhã desta sexta-feira, 17, na cidade de Jaguaquara (a 340 km de Salvador).

De acordo com o site Jequié Repórter, a dupla realizou o crime por volta das 9h, no Frigorifico Irmãos Vaz, localizado na Ladeira do Abacaxi, no bairro São Jorge. O valor da quantia levada pela dupla não foi divulgado.

Ainda de acordo com a publicação, durante a fuga, os suspeitos roubaram um veículo e levaram dois funcionários como reféns. A polícia foi acionada e, após perseguição, houve troca de tiros. Os homens e um dos reféns acabaram sendo atingidos.

Eles foram socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal de Jaguaquara, onde o refém permanece internado. Um dos suspeitos, identificado como Tauan Santos de Carvalho, não resistiu aos ferimentos, assim como o seu comparsa.

adblock ativo