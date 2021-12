Suspeitos de assaltar casa de César Borges são transferidos

Quatro suspeitos de assaltar a casa do ex-ministro dos Transportes e ex-governador da Bahia, César Borges, foram transferidos na tarde de quinta-feira, 29, da 19ª Delegacia Territorial (DT) em Itaparica, para unidades em Salvador.

Segundo informações da 19ª DT, Jean, vulgo "Vida Louca", Reginaldo e Roberval foram conduzidos para a 1ª Delegacia Territorial (Barris). A mulher, de prenome Jane, que teria participado indiretamente do crime, foi levada para a Delegacia de Repressão a Crimes contra a Criança e o Adolescente (Dercca), em Brotas.

Ainda conforme a 19ª DT, outro adolescente que havia sido apreendido com os suspeitos foi apresentado na Comarca de Itaparica e está à disposição da Justiça. Dois foragidos, conhecidos como Luciano e "Meu Véio", ainda são procurados pela polícia.

A casa do ex-ministro e ex-governador da Bahia César Borges na Ilha de Itaparica foi alvo dos assaltantes no último domingo, em Itaparica. Quatro homens invadiram a residência, localizada no Condomínio Água Viva, e renderam os familiares que estavam na piscina.

Foram roubados joias, aparelhos celulares, dinheiro e outros objetos de valor. O ex-governador estava no interior da casa no momento do crime, mas não percebeu a ação dos criminosos.

adblock ativo