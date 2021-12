Suspeitos de ameaçar moradores da zona rural de Iraquara são presos

Dois homens suspeitos de ameaçar moradores da zona rural de Iraquara (a 469 quilômetros de Salvador), foram presos na noite desde domingo, 25, por equipes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Chapada.

Henrique Santos Souza, 23 anos, e Joab Araújo da Silva, 21, foram encontrados no povoado de Matinha do Cerco. Com eles foram apreendidos um revólver calibre 22 e munições.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), os moradores denunciaram que a dupla ostentava armas de fogos e ameaçava os vizinhos.

Os criminosos foram apresentados, na Delegacia Territorial de Seabra, que fica a 50 Km de Iraquara.

