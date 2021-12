Suspeito que planejava assalto a banco é preso com explosivos em Ipupiara

Igor Salles Rodrigues, 22 anos, foi preso na madrugada desta sexta-feira, 1º, em posse de explosivos na cidade de Ipupiara (a 619 km de Salvador). A prisão foi realizada pelas Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe/Chapada) e 29ª Independente da Polícia Militar (CIPM/Seabra).

Conforme informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), no momento da prisão, Igor estava em um bar, observando a movimentação da localidade para passar informações a outros suspeitos que também pretendiam assaltar uma agência bancária da cidade. Durante a abordagem, parte dos explosivos foi encontrada no veículo utilizado por ele.

Igor é natural da cidade de Colatina, Espiríto Santo, e já possui passagem pela polícia capixaba por lesão corporal, ameaça, desobediência, desacato e resistência. Ele estava hospedado em uma pousada do município baiano, onde foram localizados mais explosivos, além de um revólver calibre 32.

Dentre os materiais também encontrados com o suspeito estão um detonador elétrico, 20 fragmentores de rocha, 19 acendedores, um rolo de fio, três munições, dois aparelhos GPS, um carregador portátil, um martelo, uma máquina fotográfica, um multímetro, dois notbooks, um celular iPhone 6, 10 gramas de maconha, uma caixa de ferramentas, um relógio, uma corrente, uma carteira e R$ 62.

Em nota enviada pela SSP, o comandante da Cipe/Chapada, Major Ricardo Passos, comentou sobre as atitudes estratégicas de suspeitos de assaltos a bancos. "Os criminosos quando pretendem roubar instituições financeiras ou estabelecimentos comerciais agem com cautela. Eles não atacam de imediato. Normalmente mandam espiões para verificar se há policiamento no local, e em alguns casos, procuram se informar se existe algum policial que mora por perto".

O suspeito e os materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia Territorial de Seabra.

adblock ativo