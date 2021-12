Suspeito por homicídio é preso em Candeias

Após denúncias anônimas, um homem acusado de participar de um homicídio em novembro de 2020 foi preso no distrito de Passagem dos Teixeiras, em Candeias. No momento da prisão, realizada neste domingo, 5, o suspeito estava em posse de porções de entorpecentes.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança da Bahia (SSP), uma guarnição da 10ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) recebeu a informação de que um criminoso vendia drogas na região. Ao perceber a presença dos agentes, o suspeito tentou fugir para uma localidade próxima a linha do trem e acabou ferido no pé, ao pular uma janela de vidro.

Ainda de acordo com a polícia, o homem foi socorrido para o Hospital Ouro Negro, localizado na cidade. A SSP informou que havia um mandado de prisão por homicídio qualificado contra o suspeito.

Segundo o titular da 20ª Delegacia Territorial (DT), Vítor Eça Andrade, o criminoso também foi autuado por tráfico de drogas.

