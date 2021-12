Suspeito por desaparecimento de menina em Feira é solto

O suspeito de ter participado do desaparecimento de Gabrielly Gomes Santana, de 7 anos, foi solto nesta quarta-feira, 15. Segundo a polícia, a menina foi vista pela última vez há 25 dias, enquanto brincava na porta de casa, em Feira de Santana (a 109 km de Salvador). O paradeiro dela ainda é desconhecido.

O homem foi preso no dia 26 de janeiro e estava no Conjunto Penal de Feira de Santana. A delegacia de Polícia Civil da cidade, que investiga o caso, informou que a prisão temporária foi solicitada à Justiça por causa de fortes indícios da participação no crime. Ele foi liberado porque o prazo do mandado de prisão temporária expirou.

A identidade do homem não foi divulgada para preservar a integridade dele.

Desaparecimento

Desde dia 21 de janeiro Gabrielly sumiu, quando foi vista na frente da casa onde morava há 2 anos com a avó.

Segundo a avó da criança, Maria da Glória Costa Gomes, familiares foram à delegacia registrar a ocorrência.

Maria disse em depoimento que a neta sempre brincava na porta de casa com as amigas, mas no dia do desaparecimento estava sozinha. Vizinhos teriam visto um "carro estranho" rondado a localidade.

