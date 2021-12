Suspeito morre em tentativa de assalto a PMs que protegiam governador do DF

Um suspeito de assalto morreu após tentar assaltar três policiais militares do Distrito Federal (DF) em Barra do Jacuípe, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). De acordo com a Casa Militar do governo de Brasília, os militares são responsáveis pela segurança do governador da capital Federal, Rodrigo Rollemberg, que passa férias com a família em Barra do Jacuípe.

O governador não estava com os policiais no momento da ação criminosa. Eles tinham deixado o governador momentos antes em uma pousada na região, quando foram emboscados pelos criminosos.

Quatro homens fecharam o carro onde os PMs estavam e anunciaram o assalto. Houve troca de tiros e um dos suspeitos foi baleado. Daniel de Jesus Silva, 19 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já os comparsas dele conseguiram fugir. Com Daniel, foi encontrado um revólver calibre 38.

O caso aconteceu na noite desta terça-feira, 26, próximo de estabelecimento comercial no loteamento Dourado. A ocorrência foi registrada na 33ª Delegacia Territorial de Monte Gordo, onde os dois capitães e a sargento não revelaram que estavam em missão oficial. "Eles disseram que estavam a passeio", disse a delegada Aymara Vaccani, titular da unidade policial.

Apesar da ocorrência, a Casa Civil do DF informou que Rodrigo Rollemberg vai permanecer com a família na praia da Linha Verde até sexta-feira, 29.

Nota da Casa Militar do governo do DF

"Por volta 20h30 de ontem (26\12), a equipe designada para a segurança pessoal do Governador do Distrito Federal na Bahia, logo após deixá-lo na pousada onde está hospedado, foi emboscada numa tentativa de assalto na Estrada Velha do Monte Gordo, Barra de Jacuípe, município de Camaçari-BA. Quatro homens fecharam o veículo da segurança e, ato contínuo, desembarcaram do veículo em que estavam anunciando o assalto. Houve troca de tiros e um dos assaltantes veio a óbito no local. Os demais assaltantes fugiram abandonando o veículo, produto de roubo, e um revólver calibre 38. Os seguranças não se feriram na ocorrência."

*Sob orientação da editora Paula Pitta.

adblock ativo