Suspeito morre em hospital após trocar tiros com policiais

O jovem Adonai da Silva Sá, de 19 anos, suspeito de homicídio e tráfico de drogas, morreu após uma troca de tiros com policiais na cidade de Iaçu (distante a 271 km de Salvador), na madrugada desta terça-feira, 25.

Os investigadores apuravam uma denúncia de um ponto de drogas em uma residência, na rua Umburana, no bairro Cascalheira, quando avistaram o suspeito.

De acordo com a Polícia Civil, ao perceber a aproximação das viaturas, Adonai tentou fugir atirando contras os policiais. Houve troca de tiros e o criminoso foi atingido.

Ele chegou a ser encaminhado para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Na residência, os policiais encontraram meio quilo de maconha prensada e 45 buchas da droga, prontas para venda. Um revólver calibre 38 e uma garrucha (arma de dois canos de fabricação caseira) também foram apreendidos e encaminhados, junto com a droga, para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).



Uma mulher, encontrada no interior da casa, foi levada para a delegacia. Segundo a Polícia Civil, ela informou, em depoimento, que seu irmão adolescente e Adonai teriam assassinado um homem, conhecido como "Chocolate", no ano passado, em Itaberaba.

O caso está sendo investigado. A mulher, que não teve nome divulgado, foi liberada depois de assinar Termo Circunstanciado (TCO).

adblock ativo