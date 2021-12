Suspeito morre em confronto com a polícia e esconderijo de quadrilha é desarticulado

Edipo da Silva Oliveira, conhecido como "Kinho", morreu na tarde desta sexta-feira, 30, após uma troca de tiros com a polícia em Barro Alto, distrito de Gameleira, durante uma ação de desarticulação de esconderijos.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Edipo, que era braço direito de Amauri Francisco de Sousa, conhecido como "Babá", o 8 de Paus do Baralho do Crime da SSP, foi localizado durante uma ação que ocorria simultaneamente nas cidades de Souto Soares, Canarana, Barro Alto e Mulungu do Morro.

O suspeito tentou fugir da abordagem policial ao trocar tiros com a polícia, ele acabou sendo atingido e socorrido para uma unidade de saúde mas não resistiu.

Além disso, durante a operação, que desarticulou esconderijos da facção criminosa liderada por Babá, foram apreendidos dois veículos, duas motocicletas, armas, colete balístico e munições.

