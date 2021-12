Suspeito morre e três são presos durante desarticulação laboratórios de droga

Um homem suspeito de comandar o tráfico de drogas morreu após uma troca de tiros com a polícia durante a desarticulação de laboratórios de refinaria de drogas na noite desta terça-feira, 3, na cidade de Jequié (a 370 quilômetros de distância de Salvador).

Leonardo da Silva Cardoso, conhecido como "Pepe", estava em um laboratório situado na rua Isaac Sampaio, no centro da cidade, quando resistiu a prisão e trocou tiros com a polícia. Atingido durante o confronto, ele foi socorrido para o Hospital Geral Prado Valadares (HGPV), mas não resistiu aos ferimentos.

Com o suspeito, a polícia aprendeu um revólver calibre 38, munições, drogas, além de 2 mil comprimidos de Franol, 255 frascos de termogênico, uma balança, uma prensa profissional, mil sacos de embalagens e um liquidificador para misturar as drogas.

Prisões

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), outros dois suspeitos, Flávio Santos Martins e Tuane Ramos Lima, foram detidos em um apartamento no condomínio Bela Vista, no bairro São Judas, local que também seria utilizado por Leonardo como laboratório de refinamento.

Lá, a polícia encontrou três cheques (nos valores de R$ 5 mil, R$ 3 mil e R$ 2,5 mil) em nome de Maria Conceição de Oliveira Santos, conhecida como "Conça". Ela, que seria esposa do suspeito de liderar o tráfico, foi detida enquanto procurava o marido no HGPV e encaminhada junto com Flávio e Tuane à 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior.

Maria Conceição, Tuane e Flavio foram encaminhados à polícia | Foto: Divulgação | SSP-BA

