Suspeito morre e dois são detidos após troca de tiros em Vera Cruz

Um suspeito morreu e outros dois foram detidos na noite desta quinta-feira, 20, no Loteamento Parque das Mangueiras, na localidade do Riachinho, no município de Vera Cruz, na ilha de Itaparica.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) os suspeitos, identificados como "Pio", Renê da Silva Deus Júnior, 34 anos, Geraldo dos Santos Filho, 23, reagiram a tiros a uma abordagem polícia, com foco no combate ao tráfico de drogas.

Durante o confronto "Pio" acabou sendo atingido e socorrido para o Hospital Geral de Itaparica, mas não resistiu. Renê e Geraldo foram encaminhados 24ª Delegacia Territorial (Vera Cruz).

Com eles foram apreendidos uma arma de calibre 38, 30 trouxas de maconha, 30 pinos de cocaína um rádio transmissor e uma motocicleta Honda CG, placa NZC-6246.

