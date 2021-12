Suspeito morre e 50 quilos de drogas são apreendidas durante operação em Feira de Santana

Um suspeito de homicídio e liderança de tráfico de drogas morreu na manhã desta quarta-feira, 19, após confronto, durante operações da Polícia Civil nas imediações do bairro Papagaio, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador).

Conforme informações do site Acorda Cidade, com o homem, que não teve a identidade divulgada, foram apreendidas duas armas de fogo. Além disso, cerca de 50 quilos de maconha, crack e cocaína foram apreendidos no conjunto Tamandari, no bairro Tomba.

A operação, que contou com 100 polícias civis, cumpriu 15 mandados de buscas e apreensão, relacionados ao tráfico de drogas, homicídios e outros crimes, em 12 bairros do município. Ao todo 12 pessoas foram encaminhadas a delegacia e cinco foram detidas por tráfico de drogas e porte de armas.

