Suspeito morre durante troca de tiros com polícias em Eunápolis

Um homem, identificado como Rogério, morreu por volta das 20h40 deste domingo, 4, durante troca de tiro entre políciais e criminosos, em Eunápolis, no Sul da Bahia.

Uma guarnição da Rondesp Sul fazia rondas entre os bairros Rosa Neto e Paquetá, quando se deparou com suspeitos, que começaram a atirar contra a viatura, de acordo com as informações do site Radar 64.

Ainda segundo o site, os policiais também atiraram. Após a troca de tiros, o suspeito foi encontrado baleado, com um revólver e uma sacola com cerca de 300 gramas de maconha. Ele foi socorrido para o Hospital Regional, mas não resistiu aos ferimentos. Os outros criminosos fugiram.

Os agentes ainda apreenderam quatro espingardas de fabricação artesanal, encaminhadas pera a 1º Delegacia Territorial do município.

Rogério tinha sido preso por porte ilegal de munição, em 2015, e era suspeito de ter cometido um assalto a mão armada, em 2018.

adblock ativo