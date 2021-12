Suspeito morre após entrar em confronto com a polícia em Eunápolis

Um jovem morreu no fim da madrugada desta terça-feira, 26, durante uma ação policial no município de Eunápolis (distante a 671 km de Salvador), no sul do estado. Mais tarde, familiares do rapaz o identificaram como Gustavo Pereira Lage, de 19 anos.

De acordo com o Radar 64, equipes da polícia faziam rondas na região dos bairros Minas Gerais e Urbis III quando avistaram três pessoas suspeitas. Após a abordagens da guarnição, houve confronto e Gustavo terminou atingido, enquanto os demais conseguiram fugir. Uma arma de fogo foi apreendida durante a operação.

O suspeito chegou a dar entrada na emergência do Hospital Regional, mas não resistiu. O corpo de Gustavo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), em Porto Seguro, onde aguarda a família aguarda a liberação.

