Suspeito ligado a líder de facção criminosa é morto no interior da Bahia

João Batista de Sá, de 36 anos, morreu em confronto com a polícia na noite deste domingo, 8, no município baiano de Bonito (distante 437 km de Salvador). A ação foi realizada pelas equipes das Rondas Especiais (Rondesp) Chapada e 7º Batalhão da Polícia Militar (Irecê).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), equipes policiais reforçavam a segurança no Festival do Café quando foram informados sobre a presença de um homem armado no povoado de Catuaba. Policiais foram averiguar a denúncia e, com a chegada das equipes, o suspeito reagiu atirando.

A SSP informou que durante o confronto, João Batista foi atingido, socorrido para o Hospital da Cidade, mas não resistiu aos ferimentos. Com o suspeito foram encontrados uma pistola 380, um revólver calibre 38, munições, drogas e um colete balístico.

O comandante das Rondesp Chapada, capitão Eduardo Neves afirmou que a denúncia também dizia que o suspeito era ligado a Zé da Lessa, líder de uma facção criminosa que foi morto pela polícia na semana passada.

