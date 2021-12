Suspeito é preso com drogas enterradas em terreno baldio

Wenderson do Vale Silva Glória, de 23 anos, foi preso nesta segunda-feira, 8, com grandes quantidades de cocaína e maconha em uma casa no município de Santo Antônio de Jesus (a 185 km da capital). Parte da droga estava enterrada em um terreno baldio, próximo à residência, dentro de latas de achocolatado em pó.

Conforme nota da Polícia Civil (PC-BA), o suspeito ainda estava acompanhado de um adolescente, que, de acordo com investigações, era o responsável por fazer as entregas das drogas.

Autuado em flagrante por tráfico de drogas e corrupção de menores, Wenderson está custodiado na 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Santo Antônio de Jesus), à disposição da Justiça. O menor foi encaminhado ao Ministério Público (MP-BA).

