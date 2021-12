Suspeito é preso com drogas após correr de viatura da polícia na BA

Um suspeito de tráfico foi preso na madrugada desta terça-feira, 21, com uma quantidade não especificada de maconha. O flagrante aconteceu no município de São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), após Leandro Pereira da Anunciação, 18 anos, correr ao avistar a viatura da polícia.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o caso ocorreu na localidade conhecida como Quarta Etapa. Na tentativa de fuga, o suspeito entrou em um edifício na região, onde foi alcançado pelos policiais.

Segundo o órgão, o homem e a droga foram encaminhados para a 23ª Delegacia Territorial de Lauro de Freitas, também na RMS.

