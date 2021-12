Suspeito é preso com armas e drogas em Euclides da Cunha

Um suspeito de ter envolvimento com o tráfico de drogas foi preso na noite desta quarta-feira, 21, no município de Euclides da Cunha (a 323 quilômetros de Salvador).

Conforme as informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Nicanor Ferreira de Andrade, 57 anos, popularmente chamado de "Coroa", foi detido com um revólver calibre 38 dentro de um bar após denúncias sobre a comercialização de entorpecentes, armas e munições no povoado Maravilha, em Monte Santo.

Na casa onde o suspeito residia, foram também apreendidos 52 munições de calibre 38, 22 de calibre 32, duas espingardas, pólvora, drogas, celular, relógio e a quantia de R$ 359 em espécie. Nicanor foi levado para a Delegacia Territorial de Euclides da Cunha.

