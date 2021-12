Suspeito é preso após roubo de 300 toneladas de soja na Bahia

Um homem foi preso suspeito de envolvimento em um roubo de mais de 300 toneladas de soja da empresa Bunge Alimentos, em Formosa do Rio Preto, no oeste da Bahia. De acordo com o Blog Sigi Vilares, os bandidos renderam os quatros funcionários da empresa, que foram amarrados e feitos de reféns.

Em seguida, a quadrilha carregou aproximadamente 10 carretas com soja. Eles fugiram levando a carga. Após investigação, policais militares localizaram um veículo Strada que foi usado na ação. O carro estava com Erivaldo Silva de Menezes, que foi preso.

Segundo o site Sigi Vilares, ele confessou ter participado do roubo. A polícia busca os outros envolvidos.

Bandidos carregaram cerca de 10 carretas com soja (Foto: Divulgação | Cipe - Cerrado)

