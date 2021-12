Suspeito é preso ao dirigir em carro roubado e usar documento falso

Um suspeito foi preso na noite desta quarta-feira, 11, pela Polícia Rodoviária Federal durante uma fiscalização na BR 110, trecho de Paulo Afonso (a 477 quilômetros de Salvador). O homem, que não deve sua identidade divulgada, estava com um Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) falso e conduzia um veículo que pertence a uma locadora, alugado em abril deste ano.

O registro da ocorrência foi feito por volta das 19h, quando os policiais abordaram o suspeito em um veículo GM Cruze, com placa de Belo Horizonte (MG). Após entrar em contato com a locadora, os policiais confirmaram que o automóvel foi alugado no final de abril e que ao tentar contato com o locatário, descobriu que o endereço cadastrado era falso.

O irmão do suspeito também estava no veículo e após levantamento de dados, os policiais contataram que o mesmo possui passagens pela polícia por receptação de veículos roubados. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Civil em Paulo Afonso.

