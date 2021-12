Suspeito é encontrado com drogas avaliadas em mais de R$ 100 mil

Um jovem, identificado como Anderson Oliveira Cerqueira, foi preso na tarde desta quinta-feira, 17, após ser flagrado com cerca de 70 kg de maconha prensada, avaliada em R$ 105 mil, na cidade de Serrinha.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o suspeito informou aos policiais da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) que recebeu R$ 500 para esconder a droga. Anderson foi localizado após os investigadores receberem informações sobre uma possível entrega de entorpecentes no município.

Os policiais foram até o local indicado na denúncia e flagraram o suspeito com as drogas em uma mala, entrando em uma casa. Com ele também foram encontrados uma pistola, munições e uma balança.

