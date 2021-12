Suspeito é detido com munições e drogas em Conceição do Coité

Um homem foi preso na tarde desta terça-feira, 16, com drogas e munição no bairro de Pampulha, localizado no município de Conceição do Coité (a 225 quilômetros de Salvador).

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) divulgadas na manhã desta quarta-feira, 17, após o patrulhamento, agentes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) avistaram Jardel Almeida do Carmo, 22 anos, em uma atitude suspeita. Ao notar a presença policial, o jovem tentou fugir e deixou para trás uma sacola plástica que continha em seu interior 10 pinos de cocaína. Já na revista pessoal, os policiais encontraram cinco munições calibre 12.

Sem possuir registro policial, Jardel foi encaminhado junto com o material à Delegacia Territorial de Conceição do Coité, para lavratura por tráfico de drogas.

