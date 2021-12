Suspeito é baleado em "acampamento de traficantes" na Bahia

Um suspeito foi baleado durante uma ação dentro do que a polícia chamou de "acampamento de traficantes". O local foi descoberto, nesta sexta-feira, 27, por policiais militares na cidade de Nazaré, no Recôncavo da Bahia.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o suspeito, que não teve o nome identificado, reagiu a aproximação dos PMs e foi baleado. Ele foi levado para um hospital, onde está internado.

O acampamento fica na zona rua, em uma área de difícil acesso, de acordo com o comandante do Policiamento Especializado (CPE) da PM, coronel Humberto Sturaro. No local, foi montada uma estrutura improvisada com colchões.

Os policiais apreenderam um revólver calibre 32, munições, coletes balísticos, roupas camufladas e 12 mil pinos para embalar cocaína no acampamento.

