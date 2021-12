Suspeito de violentar a filha de 9 meses ainda é procurado

"É uma questão de honra para nós localizarmos e prendermos este homem". As palavras são do tenente Dimas Amenos, que comanda o 4º Batalhão da Polícia Militar na cidade de Sento Sé (a 689 quilômetros de Salvador) sobre as buscas a Bartolomeu Dimas de Souza, 35 anos, suspeito de violentar a filha de nove meses, o que gerou a morte da criança. Desde a noite de sexta-feira quando aconteceu o abuso, que policiais civis e militares montam campanas na região para tentar localizar o suspeito.

Segundo o tenente, o suspeito pode estar escondido em uma área de serras e caatinga localizada próximo ao distrito de Desengano, onde aconteceu o crime. "Ele é caçador e conhece bem o local. Por isto estamos enfrentando tanta dificuldade em prendê-lo. Da outra vez que ele foi preso, a polícia levou quase 10 dias para localizá-lo, exatamente pelo fato dele conhecer bem a região", disse.

O comandante confirmou a informação passada pelo delegado Raimundo Guerra, responsável pelo caso, de que Bartolomeu está de posse de uma espingarda calibre 12. "Já temos informações de que familiares estão ajudando na fuga, levando alimentos e água para ele. Não iremos descansar enquanto não o prendermos, pois o que ele praticou foi uma barbaridade e tem que pagar pelo crime que cometeu", afirmou Dimas Ameno.

Ele informou ainda que está utilizando cães farejadores e caçadores da região para poder tentar entrar na mata fechada. "Já espalhamos a fotografia dele por toda a região e nos postos de policiamento de cidades circunvizinhas. Ele está cercado", disse o tenente.

A menina morreu na noite de sexta-feira após ser levada pela mãe Ana Carla Gonçalves do Nascimento, para o hospital da cidade. O bebê apresentada sangramento e chorava muito, o que levou os médicos a desconfiarem de abuso sexual. O crime foi constatado por exames.

De acordo com a mãe, o crime aconteceu quando ela deixou a menina e outros dois filhos com o marido enquanto ia para a sede do município para fazer feira. Ao voltar, ela percebeu que o bebê estava passando mal. Bartolomeu fugiu depois que a menina foi levada ao hospital.

Ele já é fugitivo do presídio de Juazeiro, onde cumpria pena por dois casos de estupro. Bartolomeu é acusado de outros cinco estupros.

A mãe da criança já foi casada com um irmão do suspeito com quem teve 3 filhos. No total a dona de casa tem seis filhos contando com a bebê que morreu.

