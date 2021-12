Suspeito de vender drogas em bairros nobres e em festival é preso

Um homem suspeito de vender cocaína em bairros nobres da cidade de Vitória da Conquista (a 521 km de Salvador) foi preso no sábado, 25. De acordo com as informações divulgadas neste domingo, 26, pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), João Marinho dos Santos, 32 anos, também teria distribuído o entorpecente durante o Festival de Inverno da Bahia.

"João Neto", como era conhecido, já vinha sendo monitorado por investigadores da Delegacia de Tóxicos Entorpecentes (DTE). Após uma abordagem veicular, foram encontradas porções de cocaína embaladas para venda no carro. Na residência de João, localizada no bairro Recreio, mais pacotes da droga, além de uma balança e dinheiro em espécie.

Em depoimento, o suspeito confessou que realiza o repasse de entorpecentes há 2 anos, incluindo fornecendo drogas para usuários no Festival de Inverno. Após ser ouvido, o homem foi autuado e encaminhado para o sistema prisional.

