Suspeito de triplo homicídio morre em confronto com policiais

Um homem suspeito de cometer três assassinatos em Capim Grosso foi morto após entrar em confronto com policiais militares na madrugada desta terça-feira, 17, na região do Contorno de São José (a 293 quilômetros de Salvador).

O suspeito, identificado até o momento como "Galego do Contorno de São José", chegou a ser socorrido para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o blog do August Urgente, Galego é o principal suspeito de um crime ocorrido no último domingo, 15, em Capim Grosso. O caso deverá ser investigado pela delegacia da cidade.

