Suspeito de tráfico morre em confronto com a polícia no oeste do estado

Um homem, identificado como João Sento Sé Magalhães Júnior, morreu nesta terça-feira, 26, após entrar em confronto com a Companhia Independente de Policiamento Especializado (CIPE) na cidade de Santa Maria da Vitória (distante a 866 km de Salvador), no oeste baiano. Ele era suspeito de traficar drogas na região.

De acordo com o Portal Vilson Nunes, a polícia Militar recebeu uma denúncia de que homens armados estariam em uma residência que era utilizada como ponto de venda de drogas. Ao chegarem no local indicado, as equipes foram recebidas com disparos de armas de fogo. No confronto, o suspeito foi atingido e encaminhado para o Hospital Municipal José Borba, mas não resistiu aos ferimentos.

No imóvel, a polícia apreendeu uma pistola calibre 380, cerca de 150 porções de maconha, 15 porções de cocaína, uma pedra de 50g de crack e três aparelhos celulares.

Todo o material apreendido foi apresentado na Delegacia Territorial (DT) de Santa Maria da Vitória.

