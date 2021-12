Suspeito de tráfico morre em confronto com a polícia em Itamaraju

Um homem identificado como Paulo Vitor Santos Guimarães morreu na noite desta sexta-feira, 6, em confronto com a Polícia Militar (PM-BA) no município de Itamaraju (distante a 751 km de Salvador), no sul do estado. As equipes receberam a denúncia por meio de populares. O caso foi divulgado neste sábado, 7, pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA).

Segundo informações do comandante da PM, Ronivaldo Pontes, Paulo Vitor era procurado por suspeita de tráfico de drogas e vinha ameaçando a população local. No momento da abordagem, o rapaz efetuou disparos contra a polícia e, no confronto, ele acabou sendo atingido.

O suspeito foi encaminhado para o Hospital Municipal de Itamaraju, mas não resistiu aos ferimentos.

Na ação, foram encontrados uma pistola calibre 380, munições, uma pedra de crack, 22 buchas grandes de maconha e 67 porções da mesma substância, 463 gramas de pasta base de cocaína, 23 pedras de crack, um saco com diversos pinos vazios e duas balanças.

