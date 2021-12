Suspeito de tráfico morre em confronto com a polícia em Fátima

Um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas morreu na tarde deste domingo, 4, durante uma troca de tiros com a polícia na avenida Isaura Borges, no município de Fátima (a 319 quilômetros de Salvador).

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Alexsandro Santos, conhecido como "Mil Graus", foi localizado após denúncias anônimas.

Durante a abordagem, o suspeito teria corrido e tentado se esconder atirando contra os policiais. No revide, ele acabou sendo atingido e socorrido para o Hospital Municipal de Fátima, mas não resistiu aos ferimentos.

Com ele, foram apreendidos um revólver calibre 32 da marca Taurus, seis munições, 42 pinos de cocaína, 96 pinos para o armazenamento de drogas e R$ 101.

adblock ativo