Suspeito de tráfico morre durante troca de tiros em Santa Maria da Vitória

Fábio da Silva Leite, suspeito de envolvimento com tráfico de drogas, morreu na tarde desta sexta-feira, 5, em confronto com a polícia na cidade de Santa Maria da Vitória (distante 866 quilômetros de Salvador).

Conforme a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), Fábio da Silva foi localizado durante uma operação conjunta em cumprimento a um mandado de busca e apreensão e outro de prisão preventiva.

Durante abordagem, Fábio teria recebido os policiais a tiros e, no revide, foi atingido, mas não resistiu aos ferimentos. Na residência, situada no bairro do Setor Planalto, foram encontrados um revólver calibre 32, facas, quatro celulares, um tablete de maconha e pedras de crack.

Segundo o delegado Leivison Rodrigues da Silva, da Delegacia Territorial (DT) de Santa Maria da Vitória, ele respondia por homicídio e roubo em Brasília e por tráfico de drogas na Bahia.

“Encontramos com ele uma quantidade de dinheiro, provavelmente resultado da venda de entorpecentes”, disse o delegado, por meio de nota da SSP-BA.

Os materiais apreendidos foram encaminhados à unidade policial, onde também foi lavrada a ocorrência.

