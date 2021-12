Suspeito de tráfico em Amélia Rodrigues é morto em Salvador

Um homem suspeito de liderar o tráfico de drogas na cidade de Amélia Rodrigues, a 84 quilômetros de Salvador, morreu em confronto com a polícia na madrugada desta quinta-feira, 14, no bairro de Mussurunga, em Salvador. Erisvaldo Gomes Lima, 27, conhecido como ‘Papu’, foi localizado durante uma operação conjunta entre as Rondas Especiais (Rondesps) Central e Atlântico, a 20ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Santo Amaro) e a 3ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Alagoinhas).

“Estávamos procurando por ele quando recebemos a informação de sua localização. Montamos a operação e conseguimos capturar o criminoso que inclusive, em outra oportunidade, atirou contra um sargento da Polícia Militar”, explicou o comandante da Rondesp Central, major Wildon Teixeira.

Após o confronto, o suspeito chegou a ser encaminhado para o Hospital Menandro de Faria, mas não resistiu. Ele era investigado por prática de homicídios na região. Na ação, foram encontrados uma pistola calibre 40, munições, um tablete de maconha, 37 trouxas da mesma substância, uma pedra de crack, uma porção de cocaína, dois celulares e a quantia de R$ 120.

