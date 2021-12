Suspeito de tráfico é presos em Santo Antônio de Jesus

Flagrado com armas e drogas, Silas Alcântara foi preso nesta segunda-feira, 17, em uma ação conjunta das polícias Civil e Militar 17, no município de Santo Antônio de Jesus, a 196 km de Salvador.

Investigadores da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Santo Antônio de Jesus encontraram com Silas, na localidade Alto do Santo Antônio, um revólver calibre 38, cartuchos calibre 12, uma espada e drogas embaladas.

Após a prisão de Silas, os policiais encontraram outro suspeito de tráfico que reagiu à ação policial. Houve troca tiros e Cledson Jesus Santana, conhecido como Pé, 31 anos, foi atingido. Ele foi levado ao Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus (HRSAJ), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Silas foi autuado por porte de arma e tráfico de drogas. Ele prestou depoimento na Coorpin/SAJ e, depois, foi encaminhado para o sistema prisional, onde está à disposição da Justiça. O material apreendido será periciado no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

adblock ativo