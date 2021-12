Suspeito de tráfico é preso por matar usuário de drogas

Walaci de Jesus Santos, conhecido como "Zoi", de 19 anos, foi preso na terça-feira, 25, em Eunápolis, a 662 km de Salvador, suspeito de ter matado um usuário de drogas no bairro Arivaldo Reis, no dia 15 deste mês. O corpo só foi encontrado no dia 19.

De acordo com o delegado Bernardo Pacheco, titular da Delegacia Territorial (DT) do município, Daniel Oliveira Dias, de 20 anos, possuía uma dívida de drogas com o suspeito e estava sendo ameaçado por ele. A vítima, inclusive, teria sido procurada no dia anterior ao crime pela mãe do assassino e o companheiro dela para fazer a cobrança.

Foram apreendidos com Zoi 26 trouxas de maconha, 43 pedras de crack, três celulares e uma balança de precisão. A polícia continua investigando o caso para prender outros suspeitos de envolvimento no crime. Zoi foi encaminhado ao sistema prisional.

adblock ativo