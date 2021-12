Suspeito de tráfico é preso na Bahia

Gutembergue Baiense Freitas, 34 anos, foi preso, nesta sexta-feira, 17, no município de Nazaré, no Recôncavo baiano. Considerado o líder do tráfico de drogas no bairro de Apagafogo, Gutembergue é investigado em três homicídios ocorridos em Nazaré, segundo a polícia.

O traficante estava escondido em uma casa, na rua do Prédio. Quando localizado pelos policiais, ele carregava uma criança no colo e resistiu à prisão. Ele disse que estava armado e que reagiria diante de qualquer aproximação. De acordo com a polícia, Gutembergue ainda exigiu a presença de um advogado. Porém, após negociações, ele se entregou.

No imóvel onde ele estava os policiais apreenderam um revólver calibre 38, marca Taurus, carregado com seis munições, 37 trouxinhas de maconha, 19 pinos de cocaína, 99 pedras de crack e dois anéis de prata. Gutembergue foi autuado em flagrante por tráfico de drogas na DT/Nazaré.

