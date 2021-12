Suspeito de tráfico é preso em Iraquara

Um homem suspeito de tráfico foi preso na madrugada deste segunda-feira, 18. Equipes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe/Chapada) prenderam Roberto Antônio Souza Mendes, apelidado de "Garrincha", que estaria vendendo drogas no bairro do Morumbi, na cidade de Iraquara.

Através de denúncias, os policiais encontraram Garrincha próximo a um festejo junino do município. Com ele foram encontrados duas trouxas de cocaína, três de maconha, um pino de cocaína vazio e sacos utilizados para embalar drogas. Além disso, na residência do homem foram apreendidas duas espingardas de fabricação artesanal.

Segundo a polícia, Roberto tem passagem por latrocínio e é suspeito de realizar o tráfico de drogas no Morumbi.

