Suspeito de tráfico é preso durante policiamento da Micareta de Feira

Um suspeito de tráfico de drogas foi preso na madrugada deste sábado, 21, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador). Além de envolvimento com comércio de entorpecentes, a polícia diz que Genivaldo Sousa, 21 anos, também é suspeito de ter cometido homicídios e roubos.

Ele foi detido no bairro Expansão do Conjunto Feira IX durante a Operação Folia e Paz, que era realizada para garantir a volta em segurança do público da Micareta de Feira.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), ele tentou fugir, mas foi interceptado. Ele estava com um revólver calibre 38, munições, relógio e corrente.

O comandante do Policiamento na Região Leste, coronel Luziel Andrade, disse que ele era um dos principais alvos da polícia na cidade.

