Suspeito de tráfico é preso durante ação policial em Santo Antônio de Jesus

Apontado pela polícia com envolvimento no tráfico de drogas, Arido Santos Souza, de 22 anos, foi preso durante uma ação conjunta das polícias civil e militar em Santo Antônio de Jesus (distante a 185 km de Salvador), nesta terça-feira, 8.

De acordo com as investigações, o suspeito instalaria num conjunto habitacional, na região do Cajueiro, uma boca de fumo (ponto de venda de drogas). Agentes da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Santo Antônio de Jesus) chegaram ao local após denúncias.

O delegado Edilson Magalhães, coordenador da Coorpin/Santo Antônio de Jesus, informou que Arido agia por orientação de uma facção criminosa e planejava controlar o tráfico de drogas no local. “O nosso objetivo teve o intuito de neutralizar investidas criminosas do grupo, intitulado BDM”, explicou o delegado, por meio de nota divulgada da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA).

Com o suspeito, os policiais apreenderam um revólver com três cartuchos. Autuado em flagrante por posse ilegal de armas, ele foi encaminhado para o sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. A arma e a munição foram encaminhados para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

adblock ativo