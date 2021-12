Suspeito de tráfico é preso com mais de R$ 10 mil e drogas em Feira

Um homem foi preso em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador), nesta quinta-feira, 14. Matheus de Oliveira Almeida Silva, foi localizado por equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) com mais de R$ 10 mil em espécie, 1kg de crack, um revólver calibre 32 (com numeração raspada) e seis munições.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), a prisão ocorreu no bairro do Papagaio, região onde os agentes também encontraram 565 cuecas falsificadas. O material apreendido foi encaminhado à perícia, no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Matheus foi conduzido à DRFR de Feira e no local foi autuado por tráfico de drogas e posse de arma, pelo delegado André Ribeiro, titular da unidade.

