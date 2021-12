Suspeito de tráfico é preso com drogas em ônibus na BR-407

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) com apoio da Polícia Militar (PM) prendeu um passageiro de ônibus transportando crack e cocaína durante fiscalização na noite da sexta-feira, 7, na BR-407, no trecho da cidade de Senhor do Bonfim, região norte do estado.

Segundo informações da PRF, o flagrante ocorreu após abordagem ao coletivo, que havia saído de Salvador (BA) com destino a Juazeiro (BA). Ao fiscalizar o compartimento de bagagens, os policiais encontraram 5,4 kg de crack e aproximadamente 100 g de cocaína.

Um dos passageiros foi identificado como sendo o proprietário das drogas. Ele relatou que embarcou no ônibus na cidade de Feira de Santana e pretendia levar os entorpecentes até o Rio Grande do Norte. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil em Senhor do Bonfim.

adblock ativo