Suspeito de tráfico é preso com armas e munições em Alagoinhas

Apontado pela polícia de envolvimento com o tráfico de drogas, Ícaro Ivan Evangelista Reis foi preso na quarta-feira, 7, no município de Alagoinhas, a 108 km de Salvador, com um revólver calibre 38, munições, 15 porções de maconha, um tablete da mesma droga, uma porção de cocaína, pinos plásticos para embalar drogas, dois celulares, além de R$ 168 em espécie.

Os policiais da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), de Alagoinhas, encontraram o suspeito após receberem denúncias de que um imóvel, localizado no bairro de Santa Terezinha, era usado como ponto de venda de drogas. Em depoimento, ainda de acordo com a polícia, o homem admitiu que a casa pertencia a ele.

Ícaro, que já tinha sido preso por roubo a uma pizzaria e estava em liberdade há um mês, foi autuado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma, sendo encaminhado ao sistema prisional. A arma e as drogas serão periciadas no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

