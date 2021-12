Suspeito de tráfico é preso com armas e drogas em Valença

Um homem foi preso na tarde desta quarta-feira, 6, por equipes da 5ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Valença), no bairro do Tento, em Valença (a 123 quilômetros de Salvador). As informações foram divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) nesta quinta-feira, 7.

Laksuel do Rosário Santana, conhecido como Lak, estava na companhia de um adolescente de 15 anos e outros comparsas em uma residência localizada na rua da Pista. Com os suspeitos foram apreendidos dois revólveres calibre 22, uma espingarda de fabricação caseira, quatro munições, 27 trouxas de maconha, cinco pedras de crack e dois notebooks.

Segundo o titular da 5ª Coorpin, delegado José Neri, foram feitas denúncias que indicam que a casa ocupada pelos suspeitos era utilizada como ponto de tráfico de drogas. Ele afirmou que o adolescente foi liberado com um representante legal, após Termo Circunstanciado de Ocorrência. Já Lask, irá seguir para audiência de custódia.

