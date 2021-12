Suspeito de tráfico é preso com arma e drogas em Ribeira do Pombal

Apontado pela polícia por envolvimento com o tráfico, Charles Santos Pinto, conhecido como 'Meleca', foi preso em flagrante com arma e drogas nesta quinta-feira, 4, no município de Ribeira do Pombal (a 310 km de Salvador).

Segundo a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), uma denúncia anônima levou os policiais da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Nordeste a até a rua E, na zona oeste da cidade.

Com a chegada da viatura, Charles tentou se esconder, entrou em uma residência, mas foi alcançado e detido. Além da pistola calibre 380 e munições, também foram encontradas 14 trouxinhas de maconha e uma máscara tipo "balaclava".

O suspeito e o material foram encaminhados para Delegacia de Ribeira do Pombal.

Material apreedido pela polícia com o suspeito

