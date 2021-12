Suspeito de tráfico é morto em confronto com a polícia no interior da Bahia

Um homem morreu e três foram presos na manhã desta quarta-feira, 27, durante ação conjunta das polícias Civil e Militar no município de Euclides da Cunha (a 327 km de Salvador).

De acordo com informações da Polícia Civil (PC), os agentes cumpriam quatro mandados de prisão e sete de busca e apreensão, quando Gilmário Santos Antunes entrou em confronto com os policiais. Ele foi baleado e não resistiu aos ferimentos, morrendo no local.

Os suspeitos Devaldo de Jesus Serafim, o “Branco”, Adriano Alves Ferreira e Antônio Lucas Batista Santos foram presos.

Com o trio, a polícia apreendeu um tablete de maconha pesando um quilo, um revólver calibre 38, dois celulares e uma quantia em dinheiro.

O material foi encaminhado para a perícia. A polícia investiga o caso.

