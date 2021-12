Suspeito de tráfico é morto em confronto com a polícia em Belmonte

Um homem, identificado como Weleson de Jesus Pereira, de 28 anos, suspeito de atuar como executor de uma facção, foi morto em confronto com a polícia neste sábado, 29, na cidade de Belmonte (a 695 quilômetros de Salvador), no sudoeste do estado. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), Weleson é suspeito de estar relacionado a pelo menos nove homicídios ligados a disputa do tráfico.

Ainda de acordo com a SSP, Weleson de Jesus, mais conhecido como 'Rasta', foi encontrado pela polícia nas proximidades de um campo de futebol. Na ação, o suspeito teria entrado em confronto com as guarnições, terminou ferido e foi encaminhado ao hospital da cidade, mas não resistiu.

O comandante da Cipe Mata Atlântica, Ronivaldo Pontes da Silva, afirmou que Rasta tinha mandado de prisão em aberto por homicídio e outras passagens por tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma. Na mesma operação, os policiais ainda flagraram também Danilo De Jesus Ferraz, suspeito de comercializar entorpecentes na região.

Na ação, foram apreendidos 2 mil Guaranis (moeda paraguaia), R$ 47, um revólver calibre 32, munição e dois celulares. Todo material foi encaminhado para a Delegacia Territorial de Eunápolis.

