Suspeito de tráfico é morto e comparsa é preso após confronto com a polícia

Iuri Gomes Araújo morreu durante troca de tiros com a polícia, na manhã desta quinta-feira, 9, na cidade de Itapetinga, no sudoeste da Bahia. O homem é suspeito de envolvimento no tráfico de drogas da região. Segundo a Polícia Civil, Iuri foi baleado depois reagir à ação de agentes da 21ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin).

Durante a operação, a polícia ainda prendeu um outro suspeito, identificado como Dhionatas de Jesus Souza.

A polícia afirma que investigava a dupla há alguns dias, depois de receberem denúncias de que um ponto de tráfico de drogas funcionava na residência em que os suspeitos estavam, no bairro Vila Riachão.

Conforme a polícia, com os dois suspeitos foram apreendidos duas armas, munição e uma quantidade de drogas, além de embalagens. Dhionatas e os objetos apreendidos foram levados para a 21ª Coorpin. O suspeito está na carceragem da delegacia, à disposição da Justiça. O corpo de Iuri foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica da região.

