Suspeito de tráfico é morto dentro de ônibus em Candeias

Um homem de 30 anos, identificado como Marcelo Verício, foi morto a tiros dentro de um ônibus coletivo em Candeias, região metropolitana de Salvador, na manhã desta segunda-feira, 21. A vítima já tinha passagens na polícia por tráfico de drogas.

Além de Marcelo, dois passageiros ficaram feridos com os disparos. Atingida por estilhaços, Roseane Batista de Jesus foi encaminhada ao Hospital Ouro Negro, em Candeias, mas já recebeu alta. Já um homem, identificado como Rosivaldo dos Santos Ferreira, foi alvejado nas mãos e costas. Atendido no Hospital Geral do Estado (HGE), ele passa bem.

Segundo informações da delegada plantonista da Delegacia Territorial de Candeias, Cristina Morgana, o ônibus da empresa Viação Sol de Abrantes (VSA) que fazia a linha Candeias x Simões Filho foi interceptado por três homens armados. Eles utilizaram um automóvel modelo Corsa Classic, na cor preta, para bloquear a passagem do veículo e entraram atirando contra Marcelo.

Ainda de acordo com Cristina, o crime foi motivado por disputa territorial. "Marcelo estava ligado a facção 'Ordem e Progresso (OP)' e gerenciava duas bocas de fumo nos bairros de Nova Candeias e Dom Avelar. O grupo rival estava buscando expansão", afirmou.

Para não atrapalhar as investigações, não foram revelados maiores detalhes sobre a identidade ou paradeiro dos suspeitos do crime, porém, Cristina afirmou que "a polícia já está em vias de efetuar as prisões". O delegado Marcos Laranjeiras é o responsável pelo caso.

*Sob supervisão do editor Nelson Luis

